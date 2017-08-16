"Альфа-Капитал" предупредил о рисках четырех банков

Теги: центробанк Экономика банк

УК "Альфа-Капитал" предупредила своих клиентов о возможных проблемах у банков "ФК Открытие", Московский кредитный банк (МКБ), Бинбанк и Промсвязьбанк. Компания закрыла лимиты на облигации в этих банках и рекомендовала клиентам положить свои деньги в более надежные.

Эксперты управляющей компании "Альфа-Капитал" предупредили своих клиентов о проблемах у банков "ФК Открытие", Московский кредитный банк (МКБ), Бинбанк и Промсвязьбанк, пишет газета "Ведомости".

Под риском находятся выпуски субординированных облигаций, "которые в случае санации (банка-эмитента), скорее всего, будут списаны полностью", отмечают эксперты. УК закрыла лимиты на облигации четырех банков и рекомендовала клиентам положить свои деньги в более надежные банки.

Представители компании отметили, что ситуация вокруг четырех банков может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году.

В свою очередь в Центробанке отметили, что проведут проверку по сообщению УК "Альфа-Капитал" и направят запрос в ФАС для проведения проверки на предмет недобросовестной конкуренции.

"ФК Открытие", Московский кредитный банк (МКБ), Бинбанк и Промсвязьбанк входят в топ-15 банковской системы России.

14 июля банк "ФК Открытие" лишился возможности размещать на своих банковских депозитах средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов.

Читайте также:

ЦБ отозвал лицензию у "Югры" и отверг план санации банка