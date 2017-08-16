В общежитии МФТИ в Долгопрудном произошел пожар

Теги: мчс пожар университет Происшествие подмосковье

В подвале общежития Московского физико-технического института в подмосковном Долгопрудном произошел пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. На месте происшествия работают 55 человек и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших нет.

В подмосковном Долгопрудном произошел пожар в подвале общежития МФТИ. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Московской области.

Сообщение о задымлении в здании на улице Первомайская, дом 32 поступило в 7:18. На месте происшествия спасатели выяснили, что очаг возгорания находится в подвале.

"В 07:44 возгорание было локализовано, в 07:50 ликвидировано открытое горение. На месте работают 55 человек и 17 единиц техники", - отметили в МЧС.

Пожар был полностью ликвидирован в 8:14. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадал один человек.

"08:14 пожар на ул. Первомайская ликвидирован, его площадь составила 30 квадратных метров. В результате возгорания пострадал один человек. Два человека спасены по трехколенной лестнице из окна третьего этажа, также проводилась эвакуация 50 человек", - пояснили в МЧС.