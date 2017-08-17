Культурный терроризм: памятники, которых больше нет

Теги: вандализм памятник культура От редакции текст

Нередко бывает такое, что археологические памятники способны пережить ветра и потопы, холод и зной, над ними не властно время. Но они падают перед варварством и людской жестокостью за считанные мгновенья. Проблема сегодняшнего дня заключается в том, что набирают обороты намеренные акции уничтожения исторических памятников. TVC.RU предлагает вспомнить, что мир безвозвратно потерял из-за вандалистских действий людей за последние несколько лет.

1. РОССИЯ: в поисках янтарной комнаты

Невероятной красоты янтарная комната была подарена прусским королем Вильгельмом I в качестве дипломатического подарка Петру I в 1716 году. Ящики с янтарными панно были доставлены в Петербург, но при Петре кабинет так и не установили.

О дорогом подарке вспомнила дочь первого русского императора Елизавета I и поручила украсить этими панно Зимний дворец. К 1770 году комната переехала в Екатерининский дворец в Царском Селе, где пробыла вплоть до Великой отечественной войны.

В начале 40-х годов все музейные ценности Екатерининского дворца были вывезены в Сибирь, но янтарную комнату трогать не стали из-за ее хрупкости. Янтарь уложили в ящики, чтобы уберечь от разрушения в случае авиаударов. Однако немцы буквально за два дня вывезли все панно из дворца и смонтировали комнату в одном из залов Королевского замка Кенигсберга. Но весной 1945 года янтарь оттуда бесследно исчез.

Работы по воссозданию янтарной комнаты в Екатерининском дворце велись более 20 лет. Она восстановлена в полном объеме с применением калининградского янтаря.

На данный момент в Тюрингии ведутся раскопки, где, предположительно, может быть спрятана янтарная комната. К поиску подтолкнули рассказы выживших, которые говорили, что весной 1945 года солдаты зарывали большие контейнеры в землю.

2. АФГАНИСТАН: Будда – не сосед Аллаху

Огромные статуи Будды в афганской долине Бамиан простояли 15 столетий, но были уничтожены экстремистами всего за две недели. Они пережили воины, нашествие Чингисхана, исламизацию Афганистана, но не нашествие талибов.

В VI веке 55-метровую и 37-метровую статуи расписали вручную позолоченной краской и украсили драгоценными камнями. Они выглядели поистине монументально и величественно. Когда в XIV-XVII веках на территорию Афганистана начал проникать ислам, то были попытки уничтожить статуи, но они не увенчались успехом. Страсть к уничтожению чужих памятников заложена в исламе - мусульманам запрещено изображать человека или богов, а возведение статуй трактовалось как соперничество с Аллахом.

В 1996 году в Афганистане появилась запрещенная в России организация "Талибан", которую оскорбляло присутствие буддистских святынь. Они заявили о твердом намерении уничтожить статуи, а уговоры ЮНЕСКО и мирового сообщества на них никак не подействовали.

В марте 2001 года статуи были разрушены до основания, а их фрагменты были проданы на черном рынке. Афганские археологи предоставили несколько планов реставрации, однако ЮНЕСКО решила не восстанавливать статуи Будды, заявив, что "фальшивка" из современных материалов людям не нужна.

3. КАМБОДЖА: нет города – нет построек

В 70-е годы XX века Камбоджа стала чудовищным экспериментом коммунистического течения "красные кхмеры". Новому правительству не нужны были города, деньги, образование и культура. "Красные кхмеры" за считанные годы уничтожили столицу Пномпень: разграбили и взорвали более 3000 тысячи храмов, уничтожили дворцы, древние статуи и памятники. Было убито около трети населения Камбоджи - около 90% городского населения.

В наши дни в Камбодже находят уникальные артефакты, потерянные в эпоху красных кхмеров. Однако страна до сих пор не оправилась от кровавого режима и является одной из самых бедных и коррумпированных стран в мире. Денег не хватает не только на реставрацию памятников архитектуры, но и на охрану сохраненных. Поэтому по сей день из Камбоджи безнаказанно вывозят культурное наследие и распродают его на черном рынке.

4. СИРИЯ: страна осталась без визитной карточки

В Сирии на протяжении последних нескольких лет систематически уничтожают мировое культурное наследие боевики запрещенной в России организации "Исламское государство".

Арабская республики безвозвратно потеряла Триумфальную арку в древней Пальмире, которая была визитной карточкой Сирии. Боевики не остановились перед казнью хранителя Пальмиры, известного сирийского археолога 82-летнего Халеда аль-Асаада. Взорванным оказался античный храм Баал-Шамин – памятник поздней античности, снесенными - храм Бэла и статуя "Лев Аллат".

По данным экспертов, уничтожение культурного наследия происходит из желания уничтожить национальное самосознание и борьбы с идолопоклонством. Кроме того, продажа культурных ценностей – один из источников значительных финансовых поступлений "Исламского государства".

5. ИРАК: кувалдой по памятникам

Боевики "Исламского государства" по праву могут называться варварами XXI века. В феврале 2015 года они кувалдами разрушили коллекцию тысячелетних статуй и скульптур на севере Ирака. Многие из них относились к ассирийской эпохе (VII век до нашей эры). Террористы разграбили археологический музей в Мосуле, заявив, что коллекции музея не соответствовали законам шариата и должны быть уничтожены. Иракский археолог Ламии аль-Гайлани сообщил, что ущерб, нанесенный джихадистами, сравним с последствиями взрыва статуй Будды талибами в 2001 году.

Также в Ираке обращен в руины при помощи бульдозеров древний город Нирмуд. Город был основан в XIII веке до нашей эры и спустя 4 века стал столицей Ассирии. Разрушен город Хатра, который в начале нашей эры был важной торговой точкой. Из-за своего положения город совмещал в себе элементы греческой, римской и арабской культуры и был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

6. КИТАЙ: гипермаркет на костях

Историческая наука могла бы пополниться новыми знаниями о Шестой династии Китая в Нанкине, но гробницы с захоронениями возрастом 1800 лет были безвозвратно разрушены во время строительства торгового центра IKEA.

Историки и археологи требовали прекратить строительство гипермаркета хотя бы на время проведения исследовательских работ, но их никто не услышал: бульдозеры и экскаваторы полностью разрушили гробницы. Подрядчикам было проще заплатить за порчу культурного наследия, чем выбиться из графика строительства. Современный магазин построили буквально на костях, а изображения на стенах гробниц утеряны навсегда.

7. ЧИЛИ: колея стерла древние геоглифы

В 2009 году в Южной Америке внедорожники ралли-марафона прошлись прямо по археологическим сооружениям. Транспорт участников гонок уничтожил 1500-летние геоглифы – древние рисунки на земле - в пустыне Атакама и Кикимбо.

История гласит, что геоглифы делали караванщики, чтобы обозначить маршрут с гор к побережью. Некоторые исследователи предполагают, что их вырисовывали в ритуальных целях. Делали геоглифы двумя способами: расчищали поверхность земли для появления более светлого слоя или выкладывали рисунок камнями.

Из-за огромного размера геоглифы можно увидеть только с высоты, поэтому очень часто путешественники даже не догадываются, что разрушают древнейшие памятники.