Пограничники объяснили перемещение озера Сладкое в Казахстан

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В погрануправлении ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое оказалось в Казахстане: водоем усох и поэтому сдвинулась не государственная граница, а граница озера. В связи с этим жители Новосибирской области не смогут больше рыбачить и охотиться на берегу Сладкого.

Россия не передавала озеро Сладкое Казахстану, оно оказалось на территории соседнего государства из-за того, что со временем усохло, заявили в пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области, передает РИА Новости.

Раньше граница между Россией и Казахстаном проходила примерно посередине озера. Однако после демаркации выяснилось, что озеро за последние годы сильно высохло и теперь граница проходит по его берегу. Отныне жители Новосибирской области не смогут рыбачить и охотиться возле водоема.

Ранее на сайте администрации Купинского района Новосибирской области появилось сообщение о том, что озеро Сладкое полностью оказалось на территории Казахстана после проведения демаркационных работ. Позднее информация была удалена с сайта, а Заксобрание Новосибирской области опровергло передачу озера.