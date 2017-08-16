Археологи могут пересмотреть реальный возраст Москвы

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Москва может оказаться старее, чем все привыкли думать. Новые археологические находки, имеющие городской характер, могут свидетельствовать о том, что Москва старше своего возраста лет на 100.

Возраст Москвы могут пересмотреть из-за новых археологических находок, передает Газета.ru.

"Находки имеют такой городской характер, но дискуссия будет жаркая. Не все ученые готовы признать более раннюю дату Москвы, потому что это уже очень плотно вошло в оборот. Я бы все-таки относил где-то на 100 лет ранее", - рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Зарождение городов принято определять по первой летописной дате – для Москвы это 1147 год по Ипатьевской летописи. Там указано, что в 1147 году князь Юрий Долгорукий встретился с новгород-северским князем Святославом Ольговичем на месте современной столицы.

10 сентября Москва отметит свой 870-летний юбилей.