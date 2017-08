Дэниэл Крэйг вернется к роли Джеймса Бонда

Британский актер Дэниэл Крэйг подтвердил, что исполнит роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007. Об этом он рассказал в эфире The Late Show со Стивеном Кольбером на телеканале CBS.

Daniel Craig, will you return as James Bond? - @StephenAtHome



Yes - #DanielCraig #LSSC pic.twitter.com/FroXh2qsp4