Дэниэл Крэйг вернется к роли Джеймса Бонда
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Британский актер Дэниэл Крэйг подтвердил, что вновь сыграет Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007. При этом он отметил, что картина, скорее всего, станет последней в его карьере.
Британский актер Дэниэл Крэйг подтвердил, что исполнит роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007. Об этом он рассказал в эфире The Late Show со Стивеном Кольбером на телеканале CBS.
BREAKING NEWS: ����������������������������— The Late Show (@colbertlateshow) 16 августа 2017 г.
Daniel Craig, will you return as James Bond? - @StephenAtHome
Yes - #DanielCraig #LSSC pic.twitter.com/FroXh2qsp4
"Дэниэл Крэйг, ты вернешься к роли Джеймса Бонда?" - спросил ведущий.
"Да", - ответил актер.
Кроме того, Крэйг отметил, что новый фильм о Бонде, скорее всего, станет последним в его карьере, и он больше не вернется к роли спецагента.
"Просто я хочу уйти на высокой ноте", - пояснил он.