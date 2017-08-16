Дэниэл Крэйг вернется к роли Джеймса Бонда

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Британский актер Дэниэл Крэйг подтвердил, что вновь сыграет Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007. При этом он отметил, что картина, скорее всего, станет последней в его карьере.

Британский актер Дэниэл Крэйг подтвердил, что исполнит роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007. Об этом он рассказал в эфире The Late Show со Стивеном Кольбером на телеканале CBS.

"Дэниэл Крэйг, ты вернешься к роли Джеймса Бонда?" - спросил ведущий.

"Да", - ответил актер.

Кроме того, Крэйг отметил, что новый фильм о Бонде, скорее всего, станет последним в его карьере, и он больше не вернется к роли спецагента.

"Просто я хочу уйти на высокой ноте", - пояснил он.