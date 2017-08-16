Крупный пожар в Ростовской области тушили более суток

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Крупный пожар произошел в Ростовской области. Недалеко от города Каменск-Шахтинский огонь охватил десятки гектаров леса. Сотням спасателей и местным жителем потребовалось больше суток, чтобы остановить пламя. Из-за сильного ветра огонь распространялся за считанные секунды. А все прилегающие районы заволокло дымом.

Огромный столб дыма, который поднимается высоко над деревьями, заставляет сейчас водителей, проезжающих по федеральной трассе "Дон", невольно ускоряться, чтобы побыстрее проехать опасный участок. В воздухе нестерпимо пахнет гарью. Все это последствия большого ночного пожара, передает "ТВ Центр".

Огонь в Каменском лесхозе бушевал до рассвета - локализовать очаг возгорания удалось только к 6 утра. Несколько часов подряд пламя стеной подступало и к дороге, и к населенным пунктам - это целый ряд хуторов недалеко от города Каменск-Шахтинский. Огненное зарево было видно за несколько километров. Пожар быстро распространялся по верхушкам деревьев со скоростью 75 километров в час.

"В результате усиления ветра пожар перешел на хвойный лесной массив, расположенный на землях поселения Каменского района. Площадь пожара, по оперативным данным, около 20 гектаров. К тушению привлечено порядка 50 единиц техники, более 150 человек личного состава", - сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области Игорь Пивоваров.

Уже ночью группировку МЧС в зоне стихийного бедствия расширили почти до 300 человек. На помощь спасателям вышли и местные жители. В борьбе с огнем задействовали даже вертолет - с воздуха он сбрасывал воду на очаги огня. Разведку обстановки там - где было не пробраться людям - осуществляли с помощью беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной версии, причиной ЧП стал сухостой, из-за слишком жаркой погоды трава воспламенилась, а уже потом огонь перекинулся на деревья. Из ландшафтного пожар в считанные минуты превратился в верховой - считается, что это самый опасный тип возгорания. Лишь в 9 часов утра было объявлено о ликвидации лесного пожара, но ситуацию по-прежнему держат под контролем, опасаясь повторного возникновения огня на пепелище. Чрезвычайная пожароопасность - самого высокого, пятого класса - сейчас сохраняется на территории всего Донского региона.

Борис Иванин, "ТВ Центр".