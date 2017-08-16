Суд перенес слушания по делу Улюкаева на 1 сентября

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В Замоскворецком суде Москвы в среду начали рассматривать по существу дело бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева. Впервые в истории современной России федерального министра обвиняют в уголовном преступлении. Речь идёт о получении взятки в размере двух миллионов долларов.

Суд перенес первое рассмотрение дела Алексея Улюкаева по существу на 1 сентября. Произошло это из-за отсутствия свидетелей. Кроме того, сторону защиты не устроили формулировки обвинения, к которым адвокаты якобы оказались не готовы. Следующее заседание также будет проходить в открытом режиме, сообщает "ТВ Центр".

Что касается нынешнего заседания, Алексей Улюкаев прибыл к назначенному времени. Из автомобиля Службы исполнения наказаний он вышел с сумкой в руках. Журналистам пожелал доброго утра и сказал, что сегодня у него отличное настроение. В зале экс-министр экономики сел за стол и несколько минут молчал. Комментировать дело ему запрещено, впрочем, он охотно начал отвечать на отвлеченные вопросы. Например, сказал, что сейчас у него появилось время перечитать Чехова.

"Рассказ "Убийство" называется. У Чехова вообще много про суд и про следствие. За 150 лет ничего не изменилось", - отметил экс-министр.

Также Алексей Улюкаев заявил, что надеется на объективность суда. Он не против открытых заседаний и полностью не согласен с обвинением. Дело экс-министр считает сфабрикованным на основании ложных показаний.

Сейчас Улюкаев продолжает находиться под строгим домашним арестом. По статье, предъявленной экс-министру, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Бывший федеральный министр обвиняется в получении взятки. В ноябре прошлого года в его автомобиле, остановленном на выезде из офиса "Роснефти", обнаружили чемодан с двумя миллионами долларов. По версии следствия, деньги Улюкаев требовал и получил за положительное заключение, которое позволяло "Роснефти" приобрести госпакет акций компании "Башнефть". При этом законность самой сделки не оспаривается. После этой истории Улюкаева посадили под домашний арест и освободили от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия. Кроме того, судом наложен арест на имущество Улюкаева — это 15 объектов недвижимости и средства на сумму более 500 миллионов рублей.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".