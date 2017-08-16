В США не утихают протесты после событий в Шарлотсвилле

Теги: В мире сша протест трамп

В США с новой силой разгораются протесты против политики властей. В Нью-Йорке манифестанты заблокировали подступы к Trump Tower. Они обвиняют президента в разжигании конфликта на национальной почве. На фоне трагических событий в Шарлотсвилле рейтинг главы государства падает до критических отметок.

Протестующих у Trump Tower в Нью-Йорке стало еще больше. Жители города скандируют лозунги против действующего президента. На плакатах можно прочесть "Это наш город" и "Президент и генеральный прокурор поддерживают расистов", передает "ТВ Центр".

К демонстрантам присоединяются все недовольные Дональдом Трампом по самым разным поводам. Здесь же проходит митинг против миграционной политики администрации Белого дома. Митингующие считают, что в последних столкновениях на расовой почве виноват именно президент.

"Я здесь, потому, что моя страна расколота, а я хочу быть на правильной стороне истории. И хочу, чтобы весь мир знал, что не вся наша страна не состоит из сторонников превосходства белой расы, и всякие нацисты - это не лицо всей нашей страны", - сказал митингующий.

Протесты усилились после пресс-конференции Дональда Трампа, который дал её сразу по возвращении из отпуска. Основные вопросы касались, конечно, последних столкновений на расовой почве.

"Я считаю, что необходимо дать людям работу, создавать рабочие места. Миллионы рабочих мест. Это даст огромный эффект. Нужно дать людям возможность работать и зарабатывать. Это хорошо скажется и на атмосфере в обществе", - сказал президент США.

Дональд Трамп отметил, что среди участников событий были не только агрессивные расисты, но и те, кто просто вышел защитить исторический памятник генералу Ли. Президент задал риторический вопрос - что было бы, если бы кто-то собрался снести, например, монументы первым президентам Джорджу Вашингтону или Томасу Джефферсону? При этом Трамп отметил предвзятость, с которой ведущие медиа освещали события в Шарлотсвилле.

"Я думаю, что вина лежит на обеих сторонах. У меня нет в этом сомнений. И у вас не должно быть. И если бы вы - журналисты - сообщали бы об этих событиях корректно, то и вы бы это признали", - сказал он.

Эти самые медиа в долгу не остались. Телеканал CNN, который последовательно ведёт антипрезидентскую кампанию ещё с предвыборного периода, заблокировал видеоролик штаба Дональда Трампа. 30-секундное видео рассказывает о том, что делает президент для выполнения своих обещаний. В нём отмечено, что "план президента работает, несмотря на атаки СМИ и профессиональных политиков". Закадровый текст говорит: "Дайте президенту Трампу делать свою работу!". Ролик в эфир не пустили. В администрации президента отметили, что телеканал фактически применяет цензуру.

Cергей Псурцев, "ТВ Центр".