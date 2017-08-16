В ДНР остановили прорыв группы украинских диверсантов

Теги: обстрел Украина донецк

Две диверсионные группы вооруженных сил Украины предприняли попытку прорыва в так называемую "серую зону" в Донбассе, которая проходит вдоль линии соприкосновения. Командование ДНР также сообщает, что только за минувшие сутки украинские силовики более 60 раз нарушили режим тишины. Миномётным обстрелам подверглась и Луганская область. Есть раненые.

Окраина Донецка. Поселок Горького. Некогда процветающий район сейчас заброшен жителями. Опасно. Обстрелы каждый день. А земля в огородах теперь скрывает смертоносные находки, передает "ТВ Центр".

"Мы здесь не живем, только занимаемся огородом, потому что жить невозможно - постоянно обстрелы. Вот это место, где помидоры, я три месяца убирал рытвину. Где-то метр девяносто ракета прилетела, сантиметров 60-70 в диаметре, двухтонная. Разворотило все - ни окон, ни дверей. И ушла на глубину 12 метров", - рассказал местный житель.

В последние дни украинские ВСУ практически разрушили так называемое "хлебное перемирие", которое в соответствии с достигнутыми в Минске договоренностями должно было продлиться с 24 июня по 31 августа. По данным командования армии ДНР, только за минувшие сутки зафиксировано 64 случая нарушения режима тишины. По девяти населенным пунктам выпущено 10 танковых снарядов и около 250 мин разных калибров. Шесть населенных пунктов остаются без света из-за повреждения линий электропередачи.

"Все перечисленные факты, а также события последних дней свидетельствуют о том, что командиры бригад вооруженных сил Украины получили от преступного командования АТО усилить агрессию на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры Донбасса. Командование Вооруженных сил ДНР еще раз обращает особое внимание руководства миссии ОБСЕ и представительства ООН по правам человека на данный факт и призывает принять действенные и неотложные меры по прекращению террора жителей Донбасса со стороны вооруженных сил Украины", - сообщил представитель командования ДНР Эдуард Басурин.

Не прекращают украинские силовики и диверсионную деятельность в Донбассе. Накануне две группы проникли вглубь так называемой "серой зоны" в районе Коминтернова, однако были обнаружены и отступили, понеся потери. А недалеко от Луганска сотрудники народной милиции обнаружили в сарае подпольный цех по производству самодельных взрывных устройств. В стеллажах, шкафах и даже ящиках письменного стола находились десятки взрывателей и детонаторов, мотки провода, алюминиевая пудра и поражающие элементы. Несколько взрывных устройств уже были готовы к использованию.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".