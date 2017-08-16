В Балашихе расследуют убийство многодетной матери

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В Подмосковной Балашихе расследуют обстоятельства жестокого убийства из-за нерешенного квартирного вопроса. Прежний хозяин жилплощади напал с ножом на новую владелицу, которая вместе с судебными приставами пришла получить ключи от своей законной квартиры. Следователи уже возбудили против подозреваемого уголовное дело.

Предположительно в шесть часов вечера 37-летняя женщина пришла вместе с судебными приставами к своей новой четырехкомнатной квартире в доме № 16 по улице Некрасова. Бывший владелец лишился жилплощади по решению суда. Мужчина на требование открыть дверь не реагировал. Приставы ушли за помощью полиции. Женщина на лестничной клетке осталась одна. В этот момент мужчина открыл дверь и убил новую хозяйку квартиры, передает "ТВ Центр".

"Потерпевшая прибыла в квартиру, расположенную в одном из домов по улице Некрасова города Балашиха, совместно с судебным приставом для исполнения решения суда о выселении жильца квартиры. Вышедший из квартиры мужчина нанес женщине не менее одного удара в шею имеющимся при себе ножом", - сообщила и.о. помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Варвара Заева.

Убитая была многодетной матерью. У нее осталось четверо детей. И инвалидом первой группы из-за синдрома ДЦП. Женщина уже не раз попадала в сюжеты наших коллег с других телеканалов. О ней говорили, что она была формальным владельцем нескольких квартир, которые, по утверждению бывших собственников, достались ей в результате аферы. Была и немного другая версия. Что Елена Зубова сама стала жертвой мошенников. Сообщалось, что найдя по объявлению риелтора, женщина купила по ценам ниже рыночных три квартиры, в том числе одну в Балашихе. После чего "риелтор испарился", а бывшие владельцы отказывались покидать жилплощадь. О мужчине, который убил Елену Зубову, тоже известно немного. Соседи с ним не общались.

На Елену Зубову оформлено четыре квартиры и несколько комнат и долей. Сколько на самом деле было жертв в этой непростой "квартирной истории", сейчас выясняют следователи.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".