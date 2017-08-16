В Крыму починили разрушенную оползнем дорогу в Севастополь

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В Крыму уже сегодня вновь заработает одна из крупнейших трасс полуострова. Срочный ремонт потребовался из-за весеннего оползня, который практически полностью уничтожил дорогу. Теперь самые сложные работы позади – мост отремонтировали, укрепили и подготовили к нагрузкам.

Транспортная артерия, которая соединяет Севастополь с остальной частью полуострова, была закрыта больше полугода, передает "ТВ Центр". Легковые и грузовые автомобили объезжали аварийный участок через соседнее село.

В начале весны на дороге образовались многометровые трещины из-за горного рельефа, грунтовых вод и постоянных нагрузок. Сошедший оползень уничтожил асфальтовое покрытие. Обошлось без человеческих жертв, но город тогда оказался буквально отрезанным от остального полуострова. Власти Севастополя объявили чрезвычайную ситуацию и организовали объездные пути.

Во время строительства дорожникам пришлось учесть прежние ошибки. Перед тем как заново перестилать асфальт, участок укрепили, хотя раньше этого просто не делали. Рядом с дорогой вбили 72 сваи и построили дренажную систему.

Теперь этот сложный участок трассы будет готов к нагрузкам. Ежедневно именно по нему проезжают тысячи автомобилей с туристами в Севастополь, грузовики с продуктами и военная техника.

Борис Максудов, Максим Володин, "ТВ Центр". Крым.