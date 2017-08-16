Москва быстрее всех в мире обновляет парк общественного транспорта
Теги: Москва собянин транспорт
Москва быстрее всех в мире обновляет наземный парк общественного транспорта, сообщил Сергей Собянин. По его словам, в городе в этом году начали курсировать 75 трамваев "Витязь М" и 494 низкопольных автобуса.
Москва в этом году получила 75 трамваем "Витязь М". Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Кроме того, в городе начали курсировать 494 низкопольных автобуса с двигателем Евро-5.
По словам Собянина, Москва быстрее всех в мире обновляет наземный парк.
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