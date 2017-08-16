Минфин предложил освободить от уплаты НДФЛ при получении квартир по реновации

Теги: минфин Экономика москва хрущевки

Минфин разработал поправки к Налоговому кодексу, которые предоставят налоговые льготы тем, чье жилье попало под программу реновации. В частности, поправки предусматривают отмену уплаты НДФЛ при получении новых квартир в собственность.