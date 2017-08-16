Минфин предложил освободить от уплаты НДФЛ при получении квартир по реновации
Теги: минфин Экономика москва хрущевки
Минфин разработал поправки к Налоговому кодексу, которые предоставят налоговые льготы тем, чье жилье попало под программу реновации. В частности, поправки предусматривают отмену уплаты НДФЛ при получении новых квартир в собственность.
Министерство финансов предложил освободить жильцов хрущевок, чьи дома попали под программу реновации, от уплаты НДФЛ при получении новых квартир, сообщение опубликовано на федеральном портале проектов правовых нормативных актов.
Публичное обсуждение поправок к Налоговому кодексу продлится до 28 августа.
В конце июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для участников реновации. Он подразумевает освобождение от уплаты 13% НДФЛ от разницы в стоимости старой и новой квартир.
Читайте также:
Стали известны первые адреса для переселения по реновации
Излишки квартир реновации начнут продавать на седьмой год программы
Расходы фонда реновации будут под контролем правительства Москвы