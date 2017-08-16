Улюкаев обвинил Сечина и ФСБ в провокации взятки

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Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев отказался признавать свою вину в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина в размере двух миллионов долларов. По его словам, сам Сечин, а также генерал ФСБ Олег Феоктистов организовали провокацию взятки в его отношении.

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что отказывается признать себя виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов, передает ТАСС.

"Виновным себя не признаю полностью", - сказал Улюкаев в Замоскворецком суде столицы.

По его словам, провокацию взятки организовали якобы сам глава "Роснефти" Игорь Сечин, а также генерал ФСБ Олег Феоктистов. "Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях", - отметил экс-министр.

Он также отметил, что передача суммы была спланирована ФСБ. "Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги", - сказал Улюкаев.

В свою очередь, прокурор заявил, что Улюкаев сам потребовал взятку в размере двух миллионов долларов от Сечина. Это произошло на саммите стран БРИКС в Индии. Глава "Роснефти" согласился на незаконные требования экс-министра, реально восприняв эти угрозы.

Кроме того, защита Улюкаева попросила суд вернуть его дело прокурору после оглашения обвинительного заключения, передает "Интерфакс". "Нашему подзащитному вменяют те действия, которые никогда не вменялись. Единственная процессуальная возможность это вернуть дело прокурору, разобраться, кто там что напутал и вернуться к рассмотрению",- заявил адвокат Тимофей Гриднев.

По словам его коллеги Ксении Бурковской, ранее в обвинительном заключении не говорилось о том, что Улюкаев якобы угрожал дать отрицательную оценку на участие "Роснефти" в приватизации акций "Башнефти".

Алексей Улюкаев был задержан с поличным в офисе "Роснефти" 15 ноября 2016 года. Следствие установило, что в компанию он приехал за взяткой, которую требовал за подготовку документов по продаже госкорпорации пакета акций "Башнефти". Его обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов.

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