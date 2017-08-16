Глава МИД Египта посетит Россию 20-21 августа

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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри планирует посетить Россию 20-21 августа. Как отметили в египетском посольстве в Москве, дипломат намерен встретиться с главой российского МИД, а также с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри планирует посетить Россию 20-21 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на египетское посольство в Москве.

"Министр иностранных дел намерен посетить российскую столицу 20-21 августа, планируется проведение переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ожидается, что египетский министр также встретится с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым", - говорится в сообщении.

Одной из главных поводов для встреч станет безопасность авиасообщения между Россией и Египтом. Страны ведут переговоры по данному вопросу с конца 2015 года.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета компании "Когалымавиа". Лайнер следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.