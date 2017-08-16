Глава СКР назначил проверку видео жестокого убийства котенка под Самарой

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В Самаре идет проверка видеоролика, где девочки-подростки убили котенка, швыряя его в стенку, как мяч. Свои зверства дети транслировали в прямом эфире в социальных сетях, а одна из девочек учила глумиться над животными свою младшую сестру.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого убийства девочками-подростками в Самарской области, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее в СМИ появилось видео, где школьницы около 13-14 лет из самарского города Канель по очереди бросают маленького рыжего котенка в стену до тех пор, пока он не умер. Одна из девочек также "учила" глумиться над животными свою младшую сестру. Свои зверства они транслировали в прямом эфире в социальной сети.

Сообщается, что семьи, в которых росли девочки, являются благополучными, а дети не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

20 июня депутаты Госдумы в очередной раз перенесли законопроект "Об ответственном обращении с животными", внесенный еще в 2010 году. Ранее на важность его принятия обратил внимание президент Владимир Путин. Кроме того, отсутствие подобного федерального закона вызывает большой резонанс в обществе. В июле общественники предложили Миноборнауки ввести уроки ответственного и гуманного обращения с животными.

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