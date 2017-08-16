Киев обвинил Россию в передаче украинских двигателей КНДР

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Глава государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что украинские ракетные двигатели могли быть поставлены в КНДР Россией. Он предположил, что двигатели РД-250 находились в ракетах "Циклон-2" и "Циклон-3". В России сейчас находятся от 7 до 20 таких ракет.

Россия сама могла передать ракетные двигатели украинского завода "Южмаш" КНДР. Об этом заявил глава государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.

По его словам, сейчас в России находятся от 7 до 20 ракет "Циклон-2" и "Циклон-3" с украинскими двигателями РД-250, передает "Укринформ". Радченко добавил, что эти двигатели были изготовлены на Украине и поставлены в Россию в составе ракет в соответствии с российской космической программой.

Руководитель космического агентства добавил, что в КНДР попасть эти двигатели могли именно из России. Так Радченко прокомментировал статью американской газеты The New York Times. Он подчеркнул, что Киев сейчас не имеет возможности производить такие двигатели.

Ранее стало известно, что США обеспокоены сообщениями о поставках украинских ракетных двигателей в КНДР. Вашингтон, в связи с этим, намерен серьезно отнестись к данному вопросу, если информация окажется правдой.

14 августа газета The New York Times написала, что запуски межконтинентальных баллистических ракет КНДР могут быть обусловлены закупками украинских двигателей завода "Южмаш". Конструкторское бюро, как отметили специалисты, "исторически связано с российской ракетной программой".

Представители "Южмаша", в свою очередь, опровергли эту информацию и сообщили, что никогда не имели отношение к северокорейским программам. По их мнению, двигатели могли быть просто скопированы. Такого же мнения придерживаются и киевские власти.