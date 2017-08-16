Рогозин рассказал о двух пусках ракет с космодрома "Восточный" в декабре

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В декабре с космодрома "Восточный" запустят две ракеты. По словам вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина, два "Союза" будут направлены на космодром осенью.

В декабре с космодрома "Восточный" будут произведены два пуска. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина.

"Стартовый стол готов к новым пускам. Две ракеты из Самары будут осенью направлены, и мы планируем, что в декабре два пуска будут совершены", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее в своем Twitter Рогозин написал, что пуски с космодрома "Восточный" запланированы на 28 ноября и 22 декабря.