Семья погибшего в ДТП мальчика из Балашихи отказалась от эксгумации

Теги: Уголовное дело медэкспертиза подмосковье ребенок дтп

Родители погибшего "пьяного" мальчика из Балашихи отказались от эксгумации тела, поскольку она не даст каких-либо новых сведений. По делу о халатности экспертов, которые обнаружили алкоголь в крови ребенка, назначена комплексная экспертиза, которая должна прояснить ситуацию.

Семья погибшего в ДТП шестилетнего мальчика из подмосковной Балашихи отказалась от эксгумации его тела, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

Защита семьи заявила, что нет достоверных сведений о том, что эксгумация даст какие-то новые сведения, а подвергать семью психологическому испытанию было бы излишним.

Адвокат напомнил, что в ближайшее время будут готовы результаты комплексной экспертизы. Она прояснит причины попадания алкоголя в кровь мальчика.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. Ольга Алисова, находясь за рулем Hyundai Solaris, сбила насмерть шестилетнего мальчика. В момент трагедии женщина разговаривала по мобильному телефону и двигалась с превышением скорости.

Первичная экспертиза обнаружила высокую концентрацию алкоголя в крови мальчика. Этот результат подтвердил повторный анализ. По факту экспертного заключения в СКР возбуждено уголовное дело о халатности. Родители погибшего ребенка факт наличия алкоголя в крови не признают. По обоим делам отец мальчика признан потерпевшим.

7 июля по обвинению в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" суд арестовал Ольгу Алисову до 15 сентября. Предварительные слушания по делу пройдут 21 августа в закрытом режиме.

Читайте также:

Прокуратура: обвиняемая по делу о ДТП в Балашихе мешала следствию

"Жизнь испортили": фигурантка дела "пьяного мальчика" упрекнула СМИ