Строители прокладывают тоннель к станции метро "Рубцовская"

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В Москве началась прокладка правого перегонного тоннеля к станции "Рубцовская" Третьего пересадочного контура метро. Она появится на левом берегу Яузы, у Семеновской набережной, будет связана со станцией "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии и одноименной платформой Казанского направления железной дороги.

Взгляды всех присутствующих устремлены вниз - на Софию. Это не просто красивое женское имя, а название тоннелепроходческого комплекса. В первый рабочий день Софию провожают шампанским, правда, без цветов. Но и тут свои правила. Бутылку принято разбивать также как перед спуском корабля на воду. И дело не только в суеверии - в традиции, передает "ТВ Центр".

Из женского у машины только имя, внешне же она выглядит весьма внушительно. Еще бы, работать Софии предстоит на протяженности северо-восточного участка Третьего пересадочного контура , то есть на дистанции 2,5 километра . Задача непростая, но выполнимая.

"Начало старта - это огромная работа, которую выполнял весь коллектив. Прежде чем запустить машину - это почти 3 месяца подготовки. Поэтому для нас это праздник", - говорит генеральный директор АО "Московский метрострой" Сергей Жуков.

Начнет свой путь София в сторону станции "Рубцовская". По плану, уже в конце этого года она преодолеет 950 метров. Глубина заложения всего 20 метров, но здесь мешают весьма суровые гидрогеологические условия. На участке залегают обводные смешанные грунты. Мешает и соседство с рекой Яузой. Да и погодные условия этого лета явно не радовали. Со всеми трудностями справляются легко и из графика не выбиваются.

На участке запланировано строительство транспортно-пересадочного узла "Рубцовская", который будет оптимизировать транспортные потоки сразу двух станций метрополитена – "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии и "Рубцовская" Третьего пересадочного контура, а также наземного городского транспорта и Казанского направления железной дороги.

"В состав ТПУ "Электрозаводская" планируется включить мост через реку Яузу, обеспечивающий пешую доступность Басманного района к станциям проектируемым и строящимся. Сделать структурированную парковку на 180 машиномест вдоль Гольяновского проезда в районе платформы "Электрозаводская", - рассказал главный инженер проекта по транспортному пересадочному контуру "Электрозаводская" Алексей Чинченко.

Сейчас в активном строительстве находится почти 25 километров ТПК. Полностью движение по Третьему пересадочному контуру планируют запустить в 2020-2021 году.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".