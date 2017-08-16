Патрушев назвал приоритетные для террористов цели в России

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Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что приоритетными целями для международных террористов в России являются объекты транспорта Центрального федерального округа.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что объекты транспорта в центральной России являются приоритетными целями для террористов. Как сообщил ТАСС, такое заявление он сделал на совещании о транспортной и информационной безопасности в ЦФО.

"Имеющиеся данные свидетельствует о том, что объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства продолжают оставаться приоритетными целями международных террористических организаций", - сказал Патрушев.

В связи с этим, по его словам, одной из главных задач для защиты транспортного комплекса является создание подразделений транспортной безопасности. Патрушев подчеркнул, что выполнение этой задачи требует первоочередного внимания не только федеральных агентств по видам транспорта, а также контролирующих органов, но и субъектов транспортной инфраструктуры.

Секретарь Совбеза также рассказал о выявленных в ЦФО негативных факторах. В частности, он отметил не полное обеспечение мер безопасности на вокзалах, а также снижение контроля за состоянием железнодорожных путей, связанное с несовершенством правовых актов в этой сфере и проводимой РЖД оптимизацией кадровых ресурсов. Также, по словам Патрушева, аттестация сил обеспечения транспортной безопасности проведена не везде, досмотровое оборудование практически не используется либо отсутствует, видеонаблюдение не ведется, отсутствуют ограждения от посторонних лиц, а также средства принудительной остановки транспорта. Кроме того, в автоматизированные базы данных не передается информация о пассажирах и персонале транспортных средств.

"При этом контроль за устранением выявленных причин и условий, создающих угрозы, ведется слабо. Представления контролирующих органов об их устранении хозяйствующими субъектами исполняются формально: как правило, устраняются недостатки, не требующие финансовых вложений, а затратные мероприятия игнорируются. Из-за высокой социальной значимости объектов транспорта административное приостановление деятельности организаций-нарушителей практически не применяется", - заявил Патрушев.