Почему историки решили пересмотреть возраст Москвы

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Официальная историческая дата образования Москвы может быть изменена. Сейчас некоторые специалисты склоняются к мнению, что большой город на месте разрозненных поселений возник гораздо раньше 1147 года. Причина - новые данные, полученные в результате археологических раскопок.

Это оказалось поистине золотое дно. В раскопе на Биржевой площади археологи обнаружили почти тысячу артефактов 12-18 веков, передает "ТВ Центр".

За два месяца изучили сто метров культурного слоя. Начиная работу, знали, что найдут. Фундаменты принадлежащего Иосифо-Волоцкому монастырю храма Благовещения, разрушенного еще в 18 веке. Но вот деревянная усадьба 16-17 столетия, точнее, её подвалы оказалась фантастическим сюрпризом. Историки, впрочем, даже знают, кто ей владел. Так называемый Миколка с пищалью.

"Но кроме пищали у этого Миколки было огромное количество вооружения в сундуках под полами спрятано - и стрелы, и шлем, и кольчуга, и топоры", - рассказала исполнительный директор столичного археологического бюро Мария Молошникова.

Есть находки сенсационные, в очередной раз доказывающие - Москва значительно старше как минимум лет на сто, чем принято считать.

"Уже как минимум в 12 веке здесь располагалась богатая, хорошо обжитая усадьба, с большим количеством стеклянных браслетов, перстней, которые традиционно относятся к элементам городской культуры, что здесь обнаружены осколки нескольких амфор, что указывает на высокий уровень зажиточности этих людей", - отметил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Долго думали, что делать с находками. Место сложное - много коммуникаций, надо постоянно откачивать воду. Когда поняли, что технической возможности законсервировать и показывать их прямо на Биржевой площади не существует, решили часть даже крупногабаритных реликвий - деревянные срубы, элементы кладки и фундаментов церкви - перевезти в Музей Москвы. Там буквально в режиме реального времени открыли выставку "Тайны московских подземелий" и показывают почти всё, что нашли в процессе благоустройства по программе "Моя улица".

Что касается раскопа на Биржевой площади, то оставшиеся части бережно законсервируют. Все пространства вокруг кладки сейчас постепенно просыпают песком. Чтобы сохранить для будущих поколений археологов. Мало ли что тут решат построить лет через 100.

Юлия Богоманшина, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".