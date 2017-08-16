Савченко призвала вернуть Украину в XVII век

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Нардеп Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Украиной следует управлять по принципам Гетманщины. По ее словам, речь идет о пропорциональном выборе людей во власть и их отстранении в случае, если они не оправдают доверия народа. Также она указала на бесполезность политических партий в стране.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что у Украины должна быть другая модель управления. В качестве таковой она предложила принципы правления XVII века, то есть, Гетманщину.

Она напомнила, что гетманщина - это пропорциональный выбор людей во власть и их отстранение в случае, если они не оправдают доверия народа. "Я считаю, что и депутаты сегодня в нашем парламенте должны делегироваться и отзываться исключительно народом", - приводит ее слова сайт телеканала NewsOne.

Кроме того, бывшая летчица считает, что в стране не должно быть партий, так как, они себя дискредитировали и больше не являются политической элитой страны. Говоря о своей "Общественно-политической платформе Надежды Савченко", нардеп отметила, что это не партия, а "круглый стол, куда приходили представители общественных организаций".

В июле Савченко, выступающая против действия нынешних украинских властей, заявила, что будет принимать участие в выборах президента страны. По ее словам, она готова возглавить Украину, если народ ее поддержит.

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