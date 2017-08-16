Премьер Турции: Россия лучше США понимает отношение турков к курдам

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Премьер-министр Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия понимает турецкую позицию по курдам лучше, чем США. Глава правительства также отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу посетит Турцию, чтобы обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Россия лучше США понимает позицию Турции по курдским отрядам народной самообороны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление турецкого премьера Мевлюта Чавушоглу.

Турция расценивает курдские отряды самообороны в Сирии как часть Рабочей партии Курдистана, запрещенной на турецкой территории. США, являясь союзниками Турции по НАТО, вооружают отряды курдов в Сирии для борьбы с террористами.

Чавушоглу также отметил, что Турцию должен посетить министр обороны России Сергей Шойгу. По словам премьера, с ним будет обсуждаться ситуация в сирийской провинции Идлиб, где действует группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).