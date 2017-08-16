Путин поручил убрать НДС на авиаперевозки в Калининград

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Владимир Путин решил сделать исключение Калининграду как единственному анклавному региону России и поручил обнулить НДС на авиаперевозки в область. Президент отметил, что подобная мера - большой плюс для инвесторов, граждан, бизнеса и силовых структур.

Президент России Владимир Путин поручил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на авиаперевозки в Калининградскую область, передает ТАСС.

"У нас Калининград - единственный анклавный регион России. И здесь есть определенные свойства в коммуникации. И здесь нужно либо субсидировать в полном объеме эти 10%, либо снять НДС как исключение для Калининградской области", - заявил глава государства.

Несмотря на то, что Минфин выступает за целостность налоговой системы, по мнению Путина, отмена НДС - большой плюс для инвесторов, граждан, бизнеса и силовых структур.