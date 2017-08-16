Лавров выступил против "экономического удушения" КНДР

Теги: Политика кндр лавров

Возможности экономического давления на КНДР почти исчерпаны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва не может поддерживать те идеи, которые некоторые партнеры "продолжают вынашивать, и которые направлены буквально на экономическое удушение Северной Кореи".

В Москве убеждены, что возможности экономического давления на КНДР почти исчерпаны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Что касается воздействия на Пхеньян с тем, чтобы добиться выполнения известных резолюций СБ ООН, мы глубоко убеждены, что возможности экономического давления практически исчерпаны", - сказал он на пресс-конференции.

Министр добавил, что Россия не может поддерживать те идеи, которые некоторые партнеры "продолжают вынашивать, и которые направлены буквально на экономическое удушение Северной Кореи".

По словам Лаврова, Москва исходит из того, что "во всех без исключения резолюциях Совета Безопасности ООН, в которых уже были введены очень серьезные меры экономического воздействия, содержались обязательства Совета Безопасности продолжать поддерживать процесс возвращения к политическим переговорам и добиваться мирного дипломатического урегулирования корейской проблемы".

Ранее глава российского МИД заявлял, что Москва рассчитывает на мирное улаживание ситуации с КНДР. Однако пока, по мнению Лаврова, высоки риски перерастания кризиса между США и Северной Кореей в войну.

Читайте также:

Киев обвинил Россию в передаче украинских двигателей КНДР

Госдеп США обеспокоен слухами о поставках украинских двигателей в КНДР

Лавров обсудил ситуацию вокруг КНДР с коллегой из Китая