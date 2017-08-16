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В возрасте 99 лет умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Кира Головко. Как сообщили в театре, она будет похоронена на Новодевичьем кладбище 18 августа. Кира Головко прослужила в МХТ около 80 лет.

Старейшая актриса МХТ имени Чехова умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщили в пресс-службе художественного театра.

"В ночь с 15 на 16 августа ушла из жизни старейшина Художественного театра, народная артистка РСФСР Кира Николаевна Головко", - говорится в сообщении.

Как сообщили в театре агентству "РИА Новости", прощание с актрисой пройдет в Портретном фойе МХТ 18 августа. Киру Головко похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом.

"Художественный театр глубоко скорбит и выражает самые искренние соболезнования семье и близким Киры Николаевны", - говорится в сообщении театра.