У аэропорта Саутенд в Лондоне произошел взрыв

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Взрыв прогремел рядом с аэропортом Саутенд в Лондоне. К месту происшествия направляются пожарные службы. СМИ сообщают, что детонация произошла в одном из ангаров. Над местом событий виден столб черного дыма.

Неподалеку от аэропорта Саутенд в Лондоне произошел взрыв. На место происшествия спешат пожарные службы, передает ТАСС.

По данным портала Echo, взрыв произошел в одном из ангаров аэропорта. о причинах детонации ничего не известно.

Над местом происшествия виден столб черного дыма. Однако сам аэропорт Саутенд решили не закрывать на время операции по тушению пожара.