В Иркутской области медведь откусил руку посетителю кафе

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В Иркутской области медведь откусил руку посетителю местного кафе. Будучи в алкогольном опьянении, мужчина решил покормить животных, которые находились в вольере, чем и спровоцировал хищников. По факту инцидента начата проверка.

Полез к дикому зверю и поплатился за глупость. В Иркутской области медведь откусил руку посетителю местного кафе. Будучи в алкогольном опьянении, мужчина решил покормить животных, которые находились в вольере. Чем и спровоцировал хищников. По факту инцидента начата проверка, передает "ТВ Центр".

Маша, Саша и Миша живут в придорожном кафе уже пять лет - это своеобразная изюминка заведения, которое теперь местные предпочитают обходить стороной. Вроде и готовят здесь неплохо, да и к обслуживанию претензий нет, но вот обитатели "Централи" прославились на всю страну, причем, не по своей медвежий воле.

Двое клиентов, заказав шашлык, зачем-то отправились на задний двор, куда посторонних обычно не пускают. Увидев медведей, посетители решили их покормить сгущенкой. Мужчина перелез через забор и просунул руку прямо в клетку к животным. Доля секунды и мощные челюсти раздрабливают кости руки. На помощь тут же бросается второй мужчина, но все попытки тщетны.

Габил Гусейнов работает здесь барменом, услышав крики, тут же поспешил на помощь. Единственное, что попалось под руку, лопата. Ей и отбил испуганного клиента от разъяренного хищника. Первую помощь оказал на месте и вызвал скорую. Мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу.

"Проведена была экстренная операция. К сожалению, руку спасти не удалось, она ампутирована. По сути, травматическая ампутация, но на сегодняшний день состояние пациента средне-тяжелое, пока прибывает в отделении анестезиологии – реанимации", - рассказал заместитель главного врача Шелеховской больницы Евгений Зиновьев.

В самом кафе поясняют: медвежат купили у местных охотников. Животные дружелюбны, в доказательство Габил Гусейнов даже чешет за ухом одного из них, но такие вольности позволены лишь сотрудникам - посторонних людей близко не подпускают. Вокруг действительно забор, а сами мишки сидят в большой клетке.

Они просто испугались постороннего человека и учуяли резкий запах алкоголя, поясняет Габил Гусейнов. Посетитель был пьян. Впрочем, теперь в этой истории разбираются полицейские.

Основные претензии теперь к хозяину кафе. Мишки, конечно, добрые и ласковые, но при этом опасные дикие звери, содержать которых можно лишь при наличии специального разрешения Россельхознадзора и явно не в таких условиях.

Что будет с Машей, Мишей и Сашей теперь неизвестно. Содержать их в придорожном кафе, по всей видимости, нельзя. На воле они не выживут, а ни один питомник или зоопарк зверя, напавшего на человека, к себе не возьмет. Самый пессимистичный сценарий - медведей могут усыпить, такова цена человеческой беспечности.

Матвей Шестаков, Виталий Марченко, "ТВ Центр".