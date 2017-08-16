Захвативший год назад Ситибанк бизнесмен попросил Путина стать защитником на суде

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Бизнесмен Арам Петросян, год назад захвативший московское отделение "Ситибанка", частично признал вину. Он не отрицает то, что взял людей в заложники, но не согласен с тем, что угрожал терактом. Петросян также попросил президента Владимира Путина стать его общественным защитником.

Предприниматель Арам Петросян, обвиняемый в захвате заложников в московском отделении "Ситибанка", частично признал свою вину, передает РИА Новости.

Бизнесмен сообщил, что признает свою вину в захвате заложников, но не в угрозе теракта. Кроме того обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой стать его общественным защитником в суде.

"Прошу вас как мужчина — мужчину, как офицер — офицера быть моим общественным защитником", - сказал Петросян.

24 августа 2016 года 55-летний бизнесмен Арам Петросян захватил отделение отделения "Ситибанка", взял в заложники четырех человек и угрожал устроить взрыв. Позднее он освободил заложников и сдался полиции. Бомба оказалась муляжом. Следствие выяснило, что причиной захвата стало трудное финансовое положение и огромные долги.