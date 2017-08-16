"Роснефть" отреагировала на обвинения Улюкаева в провокации взятки

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Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил в суде, что ФСБ и глава "Роснефти" Игорь Сечин устроили в отношении него провокацию взятки. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отметил, что "суду представлены исчерпывающие материалы, которые позволяют доказать факт преступления", компания не будет комментировать выбранный адвокатами Улюкаева способ защиты.

Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев отказался давать официальный комментарий по поводу слов экс-министра Алексея Улюкаева о том, что Игорь Сечин спровоцировал его на получение взятки, пишет "Газета.ру".

"Суду представлены исчерпывающие материалы, которые позволяют доказать факт преступления, но с учетом того, что Улюкаев находится в сложном положении, мы не будем комментировать выбранный им способ защиты. При этом факт остается фактом: Улюкаев сам требовал незаконного вознаграждения за исполнение своих служебных обязанностей, сам за ним приехал и сам уехал с места встречи с деньгами. Что еще можно по этому поводу добавить?" – сказал РИА Новости Леонтьев.

Со своей стороны прокурор в ходе заседания Замоскворецкого суда заявил, что экс-министр потребовал взятку в 2 миллиона долларов лично у главы "Роснефти", находясь в командировке на саммите стран БРИКС.

Алексей Улюкаев был задержан с поличным в офисе "Роснефти" 15 ноября 2016 года. Следствие установило, что в компанию он приехал за взяткой, которую требовал за подготовку документов по продаже госкорпорации пакета акций "Башнефти". Его обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов.

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