Сирия обвинила США и Британию в поставках отравляющих веществ боевикам

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В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что на складах боевиков были обнаружены отравляющие вещества, доставленные из США и Великобритании.

В МИД Сирии заявляют, что у боевиков на складах были найдены отравляющие вещества, доставленные из США и Великобритании. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замминистра иностранных дел Фейсала Микдада.

"Все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN. Обнаруженные химические боеприпасы, показанные на слайде, были произведены компанией Federal Laboratories на территории США. А отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)", - сказал он на пресс-конференции в Дамаске.

Вещества были обнаружены на складах боевиков в Алеппо, а также в освобожденных районах в восточном пригороде сирийской столицы. Миадад напомнил, что Конвенция о запрещении химического оружия запрещает применение отравляющих веществ раздражающего действия в качестве средств ведения войны.

"Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии. Ими осуществляются поставки боевикам не только обычного вооружения, но и запрещенных отравляющих средств", - заявил замминистра.