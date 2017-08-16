ФАС направила запрос в "Альфа-Капитал" в связи с письмом о нестабильности банков

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ФАС намерена проанализировать действия УК "Альфа-Капитал", которая разослала письма своим клиентам о якобы нестабильном положении банков "ФК Открытие", Московский кредитный банк (МКБ), Бинбанк и Промсвязьбанк.

Федеральная антимонопольная служба направила запрос в управляющую компанию "Альфа-Капитал" в связи с рассылкой писем клиентам о нестабильном положении ряда банков, входящих в топ-15, сообщает ТАСС.

Срок представления информации по запросу установлен до 21 августа. По итогам анализа будут сделаны выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства.

По данным РИА Новости, разославший письма сотрудник вызван на опрос в Центральный банк. А в "Альфа-Капитале" назвали заявление о банках "частным мнением" сотрудника.

Ранее УК "Альфа-Капитал" предупредила своих клиентов о возможных проблемах у банков "ФК Открытие", Московский кредитный банк (МКБ), Бинбанк и Промсвязьбанк. Все они входят в топ-15 банковской системы России. УК закрыла лимиты на облигации в этих банках и рекомендовала клиентам положить свои деньги в более надежные.