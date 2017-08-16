Захарова прокомментировала поставки США и Британией химвеществ боевикам

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления сирийского внешнеполитического ведомства, которое рассказало о поставках из США и Великобритании химических веществ боевикам. По ее словам, все, что с этим связано - "за гранью понимания".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления министерства иностранных дел Сирии, которое обвинило США и Великобританию в поставках химических веществ боевикам. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вот вам и вся приверженность международному праву и торжество демократии. Прикрываясь фотографиями убитых детей, поставлять террористам отравляющие вещества - за гранью понимания", - написала она.

Ранее официальный Дамаск заявил, что у боевиков на складах были найдены отравляющие вещества, доставленные из США и Великобритании. Все средства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN. Химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории США, а отравляющие средства - британской Cherming Defence UK Великобритания и американской NonLethal Technologies.

Эти вещества обнаружили на складах боевиков в Алеппо, а также в освобожденных районах в восточном пригороде сирийской столицы.

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