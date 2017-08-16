Трамп похвалил Ким Чен Ына за "мудрое и взвешенное решение"

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Президент США Дональд Трамп похвалил северокорейского лидера Ким Чен Ына за решение отказаться от атаки американской военной базы на острове Гуам. По его словам, иное решение привело бы к катастрофическим и неприемлемым последствиям.

Президент США Дональд Трамп похвалил лидера КНДР Ким Чен Ына за решение не атаковать американские военные объекты на Гуаме. Об этом он написал в своем Twitter.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2017 г.

"Ким Чен Ын из Северной Кореи принял очень мудрое и взвешенное решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой", - говорится в сообщении.

Накануне Ким Чен Ын принял решение отложить рассмотрение вопроса о ракетном ударе по Гуаму. Как сообщил главный северокорейский печатный орган ЦТАК, причиной такого решения стало заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о стремлении Сеула всеми способами предотвратить войну. Однако, если США продолжат свои "опасные и безрассудные действия" на Корейском полуострове, Ким Чен Ын пообещал принять решение об атаке Гуама.