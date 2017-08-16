Предстоящие выходные станут последними жаркими днями в году

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В предстоящие выходные погода в европейской части России будет жаркой. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла. Однако уже со вторника температура начнет резко понижаться и вернется в рамки климатической нормы.

На текущей неделе жителей европейской части России ждут последние жаркие дни в этом году. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"К выходным воздух прогреется до 23-28 градусов, однако уже в начале следующей недели прогнозируется наступление холодного фронта", - сказал Тишковец.

По его словам, предстоящие выходные станут "заключительным аккордом и лебединой песней пляжного сезона". Согласно прогнозу, со вторника температура начнет резко понижаться и вернется в рамки климатической нормы.

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