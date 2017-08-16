Самолет экстренно сел в Москве из-за пьяного китайца

Теги: китай аэропорт Происшествие москва

В московском аэропорту "Шереметьево" совершил экстренную посадку китайский самолет, возвращавшийся из Франкфурта в Пекин, из-за дебошира на борту. Буйный пассажир переборщил с алкоголем, разбил посуду и порезал руку.

Китайский Boeing совершил экстренную посадку в столичном аэропорту "Шереметьево" из-за дебошира на борту, передает "Интерфакс".

Самолет летел в Пекин из Франкфурта. Один из пассажиров выпил слишком много алкоголя, разбил бортовую посуду и начал наносить себе увечья. Сообщается, что он порезал себе руку.

В "Шереметьево" медики оказали ему помощь, но китайский перевозчик отказался везти его в Пекин. Дебошира вместе с семьей сняли с рейса.