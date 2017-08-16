Samsung запатентовал смартфон со встроенным алкотестером

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СМИ узнали о планах компании Samsung выпустить смартфон со встроенным датчиком дыхания. Его можно будет использовать и как алкотестер.

Samsung выпустит новый смартфон со встроенным датчиком, который может служить как алкотестер. Об этом пишет Газета.ru.

Для анализа дыхания будет использоваться специальный стилус, который крепится снизу. Его же можно использовать как термометр.

При этом дыхание может анализироваться даже во время разговора телефонного разговора.