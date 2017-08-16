В Хакасии пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи
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Пациент избил фельдшера скорой помощи в Хакасии. По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время следователи проводят проверку по данному инциденту.
Следователи проводят проверку по факту нападения пьяного пациента на фельдшера скорой помощи в Хакасии. Об этом сообщает "МИР24".
Вечером 11 августа в городе Абакане прохожие увидели лежащего на крыльце магазина мужчину в бессознательном состоянии и вызвали медиков. Во время оказания помощи пациент нанес фельдшеру несколько ударов в лицо.
По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы дадут юридическую оценку по факту его хулиганских действий.
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