Участник банды, застрелившей сотрудника Росгвардии в Дагестане, получил 17 лет

Теги: Уголовное дело приговор дагестан росгвардия

Участника банды, расстрелявшей в Дагестане сотрудника Росгвардии Магомеда Нурбагандова, приговорили к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание Азиз Джамалутдинов будет в колонии строгого режима.

В Дагестане участника банды, расстрелявшей сотрудника Росгвардии Магомеда Нурбагандова, приговорили к 17 годам заключения. Азиз Джамалутдинов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

"Приговором суда Джамалутдинову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Джамалутдинова признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании, создании банды, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении имущества, неправомерном завладении автомобилем без цели хищения с применением насилия, незаконном обороте оружия, в том числе организованном группой лиц.

Магомед Нурбагандов был расстрелян боевиками 10 июля 2016 года. Его поставили на колени и требовали на камеру сказать, чтобы коллеги бросили службу в правоохранительных органах. Однако последними словами молодого полицейского стали: "Работайте, братья". Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Нурбагандову звание Героя России.