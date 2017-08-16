Умерла актриса Вера Глаголева

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В США на 62 году жизни скончалась известная российская актриса Вера Глаголева. Информацию об уходе артистки подтвердила Лариса Гузеева. СМИ узнали, что причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.

Известная российская актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась в США на 62 году жизни. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источник.

Вероятной причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.

Вера Глаголева в передаче "Женщину обижать не рекомендуется".

Информацию об уходе Веры Глаголевой подтвердила актриса Лариса Гузеева, передает РИА Новости.

Заслуженная артистка России Вера Глаголева снялась примерно в 50 кино- и телефильмах. Среди них - картины "Искренне Ваш..." (1985), "Сошедшие с небес" (1986), "Бедная Саша" (1997), телесериал "Маросейка, 12" (2000). Также Вера Глаголева занималась режиссерской работой. Одной из них стал фильм о безработных актерах "Сломанный свет", вышедший в 1990 году.

Дочь артистки Анастасия Шубская является женой знаменитого хоккеиста Александра Овечкина.