Военный вертолет потерпел крушение у Гавайских островов
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Недалеко от побережья Гавайских островов в США потерпел крушение военный вертолет. На его борту находились пять членов экипажа. Другие подробности происшествия пока не уточняются.
Военный вертолет Black Hawk потерпел крушение у побережья Гавайских островов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану США.
JUST IN: Military Black Hawk helicopter with five crew aboard crashes off coast of Hawaii - U.S. Coast Guard pic.twitter.com/p3CZDGSlHo— Reuters U.S. News (@ReutersUS) 16 августа 2017 г.
На борту воздушного судна находились пять членов экипажа. В настоящее время об их судьбе пока ничего неизвестно. Другие подробности происшествия также не сообщаются.
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