16:24, 16 августа 2017

Военный вертолет потерпел крушение у Гавайских островов

Теги:  В мире  сша  крушение  вертолет

Недалеко от побережья Гавайских островов в США потерпел крушение военный вертолет. На его борту находились пять членов экипажа. Другие подробности происшествия пока не уточняются.

Военный вертолет Black Hawk потерпел крушение у побережья Гавайских островов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану США.

На борту воздушного судна находились пять членов экипажа. В настоящее время об их судьбе пока ничего неизвестно. Другие подробности происшествия также не сообщаются. 

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