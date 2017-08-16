Автомобиль наехал на мужчину с годовалым ребенком в Москве

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В столице водитель автомобиля Skoda наехал на мужчину, который катался во дворе дома на самокате с годовалым ребенком. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован. По данному факту полицейские проводят проверку.

Водитель иномарки наехал на мужчину с годовалым ребенком во дворе жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.

"Во дворе одного из домов по улице Юных Ленинцев водитель автомобиля марки Skoda следовал задним ходом и наехал на мужчину, который катался во дворе дома на самокате с ребенком", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате ДТП годовалый ребенок получил травмы и был госпитализирован. По данному факту столичные полицейские проводят проверку.

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