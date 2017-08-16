Друзья и коллеги скорбят в связи со смертью Веры Глаголевой

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Умерла Вера Глаголева — народная артистка России, которая своим редким обаянием покорила сердца миллионов. Болезнь, мучившая ее в последние месяцы, не оставила шансов. Несмотря на недуг, актриса была полна планов, собиралась сниматься в очередной картине.

Известие о смерти Веры Глаголевой пришло из Германии, актриса скончалась в одной из клиник от онкологического заболевания, передает "ТВ Центр". Её усиленно лечили на протяжении нескольких месяцев, но спасти так и не смогли. Сказать, что это страшная новость вызвала шок, ничего не сказать. Она всегда была молодая, подтянутая, весёлая и очень жизнерадостная.

"Все девчонки хотели быть похожими на Веру Глаголеву после "Выйти замуж за капитана". Я бы даже сказал, что это - амплуа актерское. И если мы набираем студенток, мы говорим: не хватает такой индивидуальности, как у Веры Глаголевой. Как её будет не хватать! Какая она была прекрасная!" – говорит актер Игорь Золотовицкий.

Вера Глаголева всегда взахлеб рассказывала о новых работах и планах, о любимых актерах и операторах. Будучи талантливым режиссером, знала, что ей нужно здесь и сейчас.

Вера Глаголева в программе "Мой герой"

Она сама режиссировала и свою собственную жизнь. Хрупкая, с виду беззащитная, но испытания судьбы Вера Глаголева переносила стойко. Когда ушел, а по сути, бросил первый режиссер и первый муж Родион Нахапетов, могла сломаться, но выстояла. Вырастила троих дочерей, начала снимать, преподавать, вышла замуж. У неё было много верных друзей. И очень стойкий характер.

"Я не могу соединить Верин образ со смертью. Я не могу поверить в то, что ее нет. У меня состояние очень-очень тяжелое. Глубоко скорбное. Мне казалось, жизнь только начинается у нее. Она совершенно обновлена была, по-новому смотрела на мир, совершенно по-другому. И как так жизнь оборвать…" – говорит актер Валерий Гаркалин.

50 ролей, и никакого специального образования. Глаголева будто не играла, а жила. Режиссёры закрывали глаза на отсутствие диплома. Знали, ради чего добивались участия актрисы в съемках.

"У Веры было удивительное качество: на экране она всегда была абсолютно позитивна, положительна. Веру Глаголеву снимаешь и сразу понятно: человек положительный и добрый", - вспоминает режиссер Дмитрий Астрахан.

Тем больнее утрата. Близкие до последнего ни слова не говорили о её болезни. Мол, всё хорошо, снимает, монтирует. В одном из её последних интервью видно, как сильно похудела, что нездоровится. Но Глаголева верна себе — держится изо всех сил, говоря о любимых.

Ольга Стрельцова, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".