В Москве могут увековечить память Веры Глаголевой

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Памятная доска может появиться на доме, где жила Вера Глаголева. Об этом сообщил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям при Мосгордуме Евгений Герасимов. Актриса скончалась в среду на 62-ом году жизни.

На доме, в котором жила Вера Глаголева, может появиться памятная доска. Об этом рассказал председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям при Мосгордуме Евгений Герасимов, пишет РИА Новости.

По его словам, форма увековечивания будет зависеть от обращений жителей и творческих деятелей.

Соболезнования в связи со смертью Веры Глаголевой выразил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Вера Глаголева умерла в среду в США. Ей был 61 год. По данным СМИ, смерть актрисы могла наступить из-за онкологического заболевания.