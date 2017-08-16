Отток средств из банка "Открытие" в июле превысил 350 млрд рублей

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Отток средств из банка "Открытие" составил 355 миллиардов рублей. Физические лица в июле забрали 36 миллиардов, юридические — 319 миллиардов.

В июле отток средств из банка "Открытие" составил 355 миллиардов рублей, из которых 319 миллиардов вывели юридические лица. Об этом говорится в отчете банка, опубликованном на сайте Центробанка России, пишет ТАСС.

Одновременно банк увеличил задолженность перед ЦБ в 67 раз — с 5 до 338 миллиардов рублей.

Ранее управляющая компания "Альфа-Капитал" предупредила своих клиентов о проблемах у четырех банков из ТОП-15, в том числе "Открытие", Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. В письме указывалось, что УК получает все больше "публичной и непубличной информации" о проблемах, связанных с деятельностью этих банков. По данным "Альфа-Капитал", есть "большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью".

Позднее в управляющей компании назвали это письмо "частным мнением сотрудника". Самого автора обращения вызвали на беседу в Центробанк, пишет РИА Новости.