Порошенко поручил расследовать дело о поставках ракетных двигателей в КНДР

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Петр Порошенко поручил расследовать информацию The New York Times о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР. Президент отметил, что Киев дорожит репутацией надежного партнера в сфере защиты и нераспространения ракетно-космических технологий.

Президент Украины Петр Порошенко поручил провести расследование после публикации в The New York Times информации о поставках украинской стороной ракетных двигателей в КНДР. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Как ответственные партнеры, мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставках ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею", - отметил Порошенко.

По его словам, Украина дорожит репутацией надежного партнера в сфере защиты и нераспространения ракетно-космических технологий. Порошенко добавил, что Киев также добросовестно выполняет международный режим нераспространения ядерного оружия.

Ранее 14 августа газета The New York Times сообщила, что запуски межконтинентальных баллистических ракет КНДР могут быть обусловлены закупками украинских двигателей завода "Южмаш". Конструкторское бюро, как отметили специалисты, "исторически связано с российской ракетной программой".

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