На телебашне CN Tower в Торонто произошел пожар

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Пожар произошел на телебашне CN Tower в канадском городе Торонто. Возгорание произошло около 04:00 по местному времени и затем из здания были эвакуированы уборщики. Спустя три часа пожарные смогли потушить огонь.

На телевизионной башне CN Tower в канадском городе Торонто произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV News.

По данным канала, возгорание произошло около 04:00 по местному времени. Из здания были эвакуированы уборщики. На место происшествия прибыли пожарные, которые спустя три часа смогли потушить огонь.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время башня закрыта для посетителей. В течение дня пожарные должны дать "зеленый свет" на вход в здание.

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