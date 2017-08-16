В США и Британии отвергли обвинения в поставках химоружия в Сирию

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Дамаск обвинил Лондон и Вашингтон в снабжении сирийских боевиков химическим оружием и компонентами для его производства. На это указывают улики. В уличенных в поставках химоружия компаниях все обвинения отвергают, заявляя, что вообще не производят боевые отравляющие вещества.

Алеппо, пригороды Дамаска, восточная Гута, Кабун - вот лишь не полный список тех сирийских городов, где боевики применяли химическое оружие против правительственных войск. После освобождения в них находили целые склады со снарядами, содержащими отравляющие вещества, передает "ТВ Центр". И тут важен даже не сам факт их обнаружения, говорят в сирийском МИД. Куда важнее маркировки, стоящие на многих боеприпасах.

"Данные отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK и NonLethal Technologies (США). Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что Соединенные Штаты и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химоружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии. Ими осуществляются поставки боевикам не только обычного вооружения, но и запрещенных отравляющих веществ", - заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

Речь идет о ручных гранатах и выстрелах к гранатомётам, снаряженных раздражающими и отравляющими веществами. Большая часть из них предназначалась для полицейских спецопераций. Но в больших концентрациях, подчеркивают в сирийском МИД, эти вещества могут вызывать ожоги открытых участков кожи, удушье, кровотечения. При длительном воздействии происходит отек легких, иногда приводящий к летальному исходу. Подобные боеприпасы США ранее поставляли Израилю. Как они попали в руки сирийских боевиков, еще предстоит выяснить. В российском МИД появившиеся данные уже прокомментировали.

"Найденные у боевиков в Алеппо и пригороде Дамаска отравляющие вещества CS и CN произведены двумя американскими и одной британской компанией". Вот вам и вся приверженность международному праву и торжество демократии. Прикрываясь фотографиями убитых детей, поставлять террористам отравляющие вещества - за гранью понимания", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Все это действительно выглядит, мягко говоря, дико. Ведь Запад только Асада обвиняет в применении химического оружия. Взять апрельский случай в Хан-Шей Хуне. Постпред США при ООН демонстрировала снимки погибших там детей, доказывая кровожадность сирийского режима. Затем Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по правительственным силам, хотя в реальности никакой химической атаки не было. Видео, которое распространили "Белые каски", в очередной раз оказалось фейком. Это становится понятно, если внимательнее присмотреться к кадрам, на которых якобы спасают людей при отравлении "Зарином".

"Наличие на лицах людей только респираторов говорит о недостаточных знаниях в области военной химии у режиссеров это постановки. Пары "Зарина" очень хорошо воздействуют не только через носоглотку, но и через слизистые глаз, поэтому эти люди однозначно получили бы поражение. В кадре же видны здоровые, энергичные и бодрые, так называемые, спасатели", - говорят в сирийском МИД.

Расширенные зрачки, свидетельствующие о наркотической передозировке, а не о химическом отравлении, работа без перчаток, хотя прикасаться к попавшим под "Зарин" людям голыми руками нельзя, фактическое бездействие врачей — на все эти нестыковки указывали многие международные специалисты, включая независимую организацию "Шведские врачи за права человека". Ее руководитель Марчелло Де Нолли прямо указывал на то, что "Белые каски" намеренно убивают детей, чтобы снимать подобные видео.

Но все это не помешало США их союзникам вновь обвинить Асада. Теперь им самим предстоит ответить на неудобные вопросы. Сирия уже обратилась в Организацию по запрещению химического оружия с требованием провести расследование по факту поставок Соединенными штатами, Великобританией и Турцией запрещенных отравляющих веществ боевикам.

Александр Панюшкин, Виктор Прокушев, "ТВ Центр".